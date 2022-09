Ultimele discuții purtate de Regina Elisabeta a II-a! Ce i-a spus preotului venit la Balmoral

Așa cum era de așteptat, moartea suveranei nu a rămas fără ecouri, iar Preasfințitul Dr. Iain Greenshields, moderatorul adunării generale a Bisericii din Scoţia, a dezvăluit în presă că s-a aflat la Balmoral cu doar câteva zile înainte ca Regina Elisabeta a II-a să moară.

Potrivit celor de la BBC și de la ABC, preotul a stat de vorbă cu regina, iar aceasta i-a vorbit despre viața de apoi și despre soțul ei mort în urmă cu aproximativ un an, Prințul Philip.

„Era într-o formă grozavă, cu o stare de spirit foarte bună, dar evident fragilă, puteți vedea asta. Vorbea despre trecutul ei, despre dragostea ei pentru Balmoral, despre tatăl ei, despre mama ei, despre prințul Philip, despre cai… Foarte implicată cu ceea ce se întâmplă în biserică și cu ceea ce se întâmplă și în națiune. În timpul conversației, m-a dus la fereastră și mi-a arătat grădinile ei, de care era mândră și pe care le iubea. Acolo ar fi vrut să-și petreacă ultimele zile și cred că familia este mângâiată de asta. Vorbea despre unii dintre oamenii remarcabili pe care i-a întâlnit. Și ea doar se gândea la asta și reflecta asupra vieții și unde duce această viață și am vorbit doar despre asta și despre viața veșnică și înviere și despre ce înseamnă aceste lucruri. Și apoi, așa cum se întâmplă în orice conversație, treci la altceva. Cred că i-a plăcut locul în care stătea și a menționat asta de mai multe ori și și-a găsit o mare liniște în Balmoral. Ea a povestit de-a lungul timpului că înainte de a fi proclamată regină i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune. Iar aceasta a persistat de-a lungul vieții ei. Am vorbit despre credința ei, chiar mi-a spus că nu are regrete. Este pur și simplu sfâșietor că o femeie care a fost atât de importantă, care a avut un rol atât de important în viețile noastre, nu mai există. Avea o memorie excepțională, știa totul despre tine, de parcă și-ar fi făcut temele chiar înainte de a te primi”, a spus Iain Greenshields.

