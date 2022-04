Un filmuleț făcut de propaganda rusă a ajuns ținta glumelor pe internet! Cum caută soldații mine pe teren

Recent, agenția de știri Ria Novosti, care este controlată de puterea din Rusia, a postat pe internet un filmuleț în care apar mai mulți soldați ruși care caută mine pe un teren. Astfel, rușii voiau să arate tuturor că ucrainenii au ascuns mine în pământ, pentru a-i ucide pe ruși.

Doar că jurnaliștii de la Nexta TV, televiziune online din Belarus, cu sediul central în Polonia, au descoperit o gafă uriașă în clipul video: cameramanul merge în fața celor care caută mine! Astfel, dacă terenul chiar ar fi minat, cel care filmează ar muri înainte ca echipa de geniști să descopere minele.

#Russian propagandists think that it is okay for a cameraman to walk through a minefield in front of the bomb squad. pic.twitter.com/04e4QiOO7y