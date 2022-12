VIDEO Cum arată în realitate locurile din România în care s-a filmat serialul „Wednesday”

„Dacă ți se păreau cunoscute locațiile din «Wednesday», asta e pentru că sunt. Tim Burton a ales România ca platou principal de filmare. Unele sunt mai aproape de casă decât ai crede”, au anunțat cei de la Netflix pe pagina lor de YouTube, acolo unde au postat și un filmuleț cu locurile din România în care s-a filmat serialul.

Așa cum se poate vedea în imagini, pelicula s-a filmat, printre altele, la Castelul Cantacuzino din Bușteni, la Grădina Botanică din București, la Bazinul de Înot Dinamo din București, la Universitatea Politehnică din București, la Gara Regală din Sinaia și la Casa Monteoru din București.

„A fost grozav să venim în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii. Iar în studio am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru. Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”, a spus regizorul Tim Burton.

Vezi și: Pericolul ascuns din apa potabilă