Gala Beauty One Expert 2021 va avea loc în perioada 3-5 octombrie, la Poiana Brașov. Care sunt invitații speciali ai evenimentului

Specialiștii care utilizează produse profesionale sau echipamente estetice de top din portofoliul Beauty One sunt așteptați să pășească într-o atmosferă de gală ce îmbină eleganța festivităților de premiere cu zile de training intensiv.

În cadrul evenimentului sunt așteptați invitați speciali precum:

- Carmen Brumă (tehnician nutriționist) - va povesti despre menținerea unui stil de viață sănătos și recomandările pe care esteticienii trebuie să le facă clienților;

- Doina Ilie (manager EstetLine) - va împărtăși povestea unui business de succes cu echipamentul Eximia HR77 Platinum.

- Dr. Manuela Ravescu (medic specialist chirurgie cardiovasculară, medic specialist dermato-venerologie, competență medicină estetică, formator dermato-cosmetică) - va susține un seminar legat de ALOPECIE – cauze, simptome și tratament.

- Emily Schofield (trainer internațional Elgon) – va prezenta tendințele și noutățile oferite de brandul de produse profesionale de colorare, coafare și îngrijire a părului, ELGON

- Eleonora Jemenean (Art Director) – va împărtăși tehnicile sale de balayage și airtouch cu alți profesioniști ai coaforului

- Liuba Trofaniuc (Art Director) – specialistă în coafuri texturate, va impresiona participanții cu creativitatea sa, ca de fiecare dată.

- Marius Martocsan (Manager Pearl Beauty) – se va concentra pe importanța branding-ului pentru un centru estetic.

- Irina Ionescu (Social Media Manager) – va face un pas interactiv în lumea digitală și social media.

- Olimpiu Galani (Manager Beauty One) – va împărtăși cu publicul trucurile ce ajută la creșterea profitabilității în saloanele de înfrumusețare.

Atât pentru profesioniștii din lumea înfrumusețării cât și pentru cei ce transformă coaforul în artă, Beauty One a pregătit un eveniment ce nu poate fi ratat! Training-urile de specialitate oferite de cei mai bine pregătiți formatori Beauty One și de invitații speciali vor adaugă un plus de valoare centrelor de înfrumusețare participante.

Profesioniștii din domeniul cosmeticii se vor bucura de un concurs dedicat celor mai îndrăgite tratamente estetice, cu PREMII spectaculoase, de la produse profesionale la echipamente BEST SELLER.

Mai mult, în prima seară a evenimentului, Beauty One organizează o tombolă la care toți participanții pot câștiga kit-uri de produse!

Evenimentul va culmina cu o seară de GALĂ în cadrul căreia se vor premia cei mai fideli, de succes sau devotați parteneri ai familiei Beauty One. Pentru a celebra meritele partenerilor, Beauty One a pregătit și un moment surpriză cu artiști de referință din România.