Prin Festivalul Brazilor de Crăciun, Organizația Salvați Copiii ajută copiii din medii defavorizate să aibă acces la educație

Pentru cei peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani), care nu mergeau la școală la începutul anului, situația a devenit și mai dramatică odată cu închiderea școlilor, pe fondul crizei pandemice. Organizația Salvați Copiii România consolidează mecanismul de urgență pentru educație, pentru ca acești copii să fie recuperați și integrați educațional, cu fondurile obținute la Festivalul Brazilor de Crăciun, o ediție mai necesară ca oricând.

Situația acestor copii s-a degradat constant în ultimele luni, odată cu evoluția pandemiei și a impunerii unor restricții sociale, care pentru ei s-au tradus în marginalizare și, în foarte multe cazuri, în restricționarea dreptului la educație.

Astfel, potrivit studiului Salvați Copiii “Impactul crizei COVID 19 în educația copiilor”, din luna aprilie 2020, realizat în rândul beneficiarilor programelor socio-educaționale ale organizației, situația e următoarea:

•36% dintre respondenți afirmau că nu au putut procura produse sau alimente de strictă necesitate;

•50% dintre familii spuneau că au fost nevoite să reducă cheltuielile. Produsele de îngrijire și alimentele au fost principalele cumpărături afectate;

•Sub 20% dintre familii aveau acces la internet de pe laptop, dektop sau tabletă.

În luna iulie, după perioada stării de urgență, în care școlile au fost închise și accesul la educație a fost sistat pentru copiii din medii socio-economice precare, analiza ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România” arăta că:

•47% dintre copii au avut la îndemână doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online, iar 27,2% dintre copii au avut materii școlare neacoperite pe durata suspendării cursurilor.

•Pentru 3 din 10 elevi au apărut întreruperi în procesul educaţional.

•Copiii de vârste mici, în special din ciclul primar de studii, au resimţit mai puternic impactul negativ al izolării. Adolescenţii spun într-o măsură semnificativ mai ridicată că s-au simțit singuri, triști sau furioși.

Imediat ce autoritățile au permis, Salvați Copiii România a organizat clase de educație remedială, pentru a restabili dreptul la educație al copiilor vulnerabili. Cu toate acestea, noile măsuri de închidere a școlilor și de mutare a cursurilor în mediul online nu au găsit sistemul național de învățământ mai pregătit, mai ales în ceea ce privește garantarea accesului egal și nediscriminatoriu la educație, pentru toți copiii.

Astfel, ancheta din septembrie a relevat că:

• 28% dintre copii nu dețin toate resursele materiale necesare învățământului online.

• 43% dintre cadrele didactice nu dețin toate resursele materiale necesare învățământului online.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: ”Într-o situație de criză sanitară și socială generalizate, acești copii vulnerabili au fost împinși la marginea societății. Au dispărut din școli, neavând tabletă sau acces la internet, iar accesul la servicii sociale de bază le-a fost restricționat.

Este imperios necesar ca solidaritatea noastră să restabilească drepturile acestor copii, care sunt astăzi sacrificați. Consecințele situațiilor de discriminare sunt extrem de grave, pentru întreaga societate.”

Părăsirea timpurie a școlii reflectă incapacitatea statului de readucere la școală a copiilor, România înregistrând un procent de 15,2% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat doar 8 clase sau mai puțin, deși ținta fixată de România, în 2010, a fost de reducere a acestui fenomen până la 11,3% până la sfârșitul acestui an.

FESTIVALUL BRAZILOR DE CRĂCIUN: PROBA DE AUR A SOLIDARITĂȚII

Într-un context dificil pentru întreaga societate, Festivalul Brazilor de Crăciun devine polul solidarității. Cea de-a XX-a ediție va fi proba de foc prin care designeri, artiști, companii și susținători demonstrează că distanțarea socială nu înseamnă izolarea celor mai vulnerabili dintre noi: copiii.

În cele două decenii în care cauza educației copiilor a fost susținută prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun, Salvați Copiii România a readus în școală 46.485 de copii, dintre care în programe de tip Grădiniță estivală 8.601 de copii, în programe de tip Școală după Școală 33.508 de copii, iar în programul A Doua Șansă 4.376 de copii, reușind să strângă cu ajutorul companiilor suma de 6.047.800 de euro.

Artiștii care au creat brazi unici, pentru această ediție, sunt: Felix Aftene, Aitch, Smaranda Almășan, Andreea Bădală (MURMUR), Ana Bănică, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Adina Buzatu, Ștefan Câlția, Daniel Codrescu, Ștefan Radu Crețu, Irina Dragomir, Anca Fetcu Lupu, Gheorghe Fikl, Omid Ghannadi, Teodor Graur, Laura Hîncu & Mastercard, Hamid Nicola Katrib, Doina Levintza, Raluca Mărginean & Daniela Bahnaru, cu sprijinul Mara Mura, Ana Mohonea & Maria Mohonea – Architectural Christmas, Dorin Negrău, Dhaniel Nora, Christian Paraschiv, Adela Pârvu, Obie Platon, Șerban Porupca, cu sprijinul Rogue8 & Amourette, Alexandru Rădvan, Octav Roman, Smiley, Iulia Totoianu & Libris.ro.

Acestora li se va alătura bradul Salvați Copiii, realizat de Ștefania Mircea și o parte dintre copiii din programele Salvați Copiii.

