2 milioane de oameni s-au uitat la acest clip, fascinați de picioarele ei. Ce secret ascunde rusoaica

Și când spunem picioare “imposibil de lungi” e posibil să nu fim prea departe de adevar. Deși nu se știu prea multe despre rusoaică, aceasta își semnalează foarte multe dintre postări cu “fake body” / corp fals ceea ce înseamnă că e posibil să fi folosit o aplicație sau un program de editare pentru a-și lungi picioarele. Însă cum nu specifică ce anume este “fake”, admiratorii ei nu pot decât să spere că picioarele sunt cât se poate de reale… și de lungi!

În rest, pare să nu “mintă” cu nimic altceva. Alexandra face niște “acrobații” demne de o campioană la gimnastică ritmică. Pentru că, printre altele, fix cu asta se ocupă: este și gimnastă profesionistă.

În “CV” mai are trecute și ocupațiile de model și dansatoare. Iar mai nou este și influencer: Alexandra Postnikova are și clipuri de peste 2 milioane de vizualizări pe TikTok. Cel în care apare într-o rochie mini neagră, cu picioarele interminabile în prim plan, are peste 2 milioane de views, insa recordul ei este de 6,8 milioane pentru clipul de mai jos.