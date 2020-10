40 de lucruri pe care nu le știai despre Kim Kardashian, dezvăluite chiar de ea!

După postările de pe rețelele sociale ei putea spune că știi totul despre ea. Pozele trucate pot fi ușor identificate, însă Kim Kardashian nu e chiar ca o carte deschisă. Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de viață, vedeta a dezvăluit 40 de lucruri pe care nu le știai despre ea.

„Dacă aș fi o supereroină, aș fi Femeia Fantastică, deoarece ea conduce lumea”. [Ok, se poate altfel?]

„Cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată a fost un tablou Lucio Fontana”. [La naiba cu toate bijuteriile!]

„În fiecare dimineață mă trezesc la 5:49, mă spăl pe dinți, mă spăl pe față, mă schimb în haine de antrenament și încep antrenamentul la 6.00”.

„Primul meu sărut a fost cu un băiat pe nume Gerard. A fost un pupic scurt la locul de joacă al școlii”. [Ăla nu-i sărut, Kim.]

„Dacă aș naufragia pe o insulă pustie, cele două lucruri pe care aș vrea să le am cu mine sunt familia mea și telefonul mobil”.

„Ultimul lucru pe care l-am cumpărat online a fost o pernă pentru spate. Mă doare mereu spatele”.

„Înjurătura mea favorită? Ratatul naibii! Am folosit-o chiar acum”.

„Ar fi trebuit să fac parte dintr-un show TV numit I'm a Rich Kid, Get Me Out of Here! A fost anulat înainte ca filmările să înceapă. Am fost devastată, dar apoi s-a materializat Keeping Up With The Kardashians”.

„Profesorul meu preferat este doamna Cooper. Este cel mai bun profesor preșcolar pentru copiii mei”.

„Dacă mi s-ar îndeplini trei dorințe, aș cere sănătate pentru mine și familia mea, fericire și pace în lume”.

„Dacă aș rămâne cu doar 3 lucruri în posesie, acestea ar fi telefonul meu, balsamul de buze și o mască”.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

