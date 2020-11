7 bărbați celebri care sunt încă singuri. De ce nu s-au căsătorit

Când Hugh Grant s-a căsătorit la 57 de ani, un sfert din populația globului pe parte feminină a lăcrimat o săptămână. Jumătate din bărbații planetei a exclamat profetic: S-a mai dus unu’! Și mai sunt câțiva pământeni care cred că însurătoarea e un eveniment firesc în viața omului, cum la fel de firesc e să nu te intereseze deloc acest aspect. Nu-i așa, Alexander Skarsgård?

Iată 7 bărbați celebri care sunt încă singuri, deși nu evită să vorbească de căsătorie!

Chris Evans

Supereroul filmelor Marvel și-a construit o imagine de tip dur, rece, care schimbă partenerele pe bandă rulantă. În realitate e un bărbat care apreciază liniștea și solitudinea și care se simte foarte bine în sânul familiei. În ultimii ani a vorbit mult (chiar mult) despre posibilitatea întemeierii propriei familii, însă nimic nu s-a materializat.

„Chiar vreau copii. Da, vreau. Îmi plac lucrurile casnice. Vreau o soție, vreau copii. Vreau să sculptez dovleci, să decorez brazi de Crăciun și nimicuri din astea”, spunea actorul de 39 de ani pentru Men's Journal.

În ciuda declarațiilor sale deschise, nimic din ce spera nu s-a materializat până acum. Ultima sa relație serioasă este cea cu actrița Jenny Slate, cu care a fost în perioada mai 2016-martie 2018.

Drake

Rapperul american este un alt bărbat râvnit care se păstrează pentru femeia perfectă. Drake (34 de ani) a avut o relație de 7 ani cu Rihanna, femeie pe care o va păstra mereu în amintirea sa. Despre Rihanna spunea că „ea e femeia de care m-am îndrăgostit la vârsta de 22 de ani”. De atunci și până acum, Drake a căutat o femeie care să-i semene măcar, însă niciuna nu s-a ridicat la pretențiile sale.

Totuși, rapperul are un copil cu pictorița franceză și fostul model Sophie Brassaux. Fiul lor, Adonis, are azi 3 ani.

Henry Cavill

Unii bărbați chiar nu au noroc în dragoste, iar Henry Cavill s-ar putea număra printre ghinioniști. Actorul de 37 de ani a fost logodit, în 2011, cu Ellen Whitaker, practicantă de călărie. N-a mers, așa că fiecare a luat-o pe drumul lui. Așa a dat peste actrița Kaley Cuoco, din The Big Bang Theory.

A urmat o relație cu Marisa Gonzalo, care a câștigat notoritate după ce s-a aflat că vindea informații în presă despre viața lor privată. Henry Cavill și-a îndreptat atenția asupra unei studente de 19 ani, Tara King, relație care a fost considerată nepotrivită.

În 2017 a început să se vadă cu cascadoarea Lucy Cork, despre care credea că este aleasa. Dar, cum spuneam... Henry Cavill e un ghinionist.

Scott Eastwood

Fiul marelui Clint Eastwood are încă răni care nu s-au închis, care încă mai dor. Actorul de 34 de ani a suferit teribil în 2014, când iubita sa de atunci a pierit într-un accident de circulație minor. Scott Eastwood a dezvăluit că acel incident i-a afectat viața amoroasă și l-a făcut incapabil să iubească.

„Aveam o relație cu o fată, acum câțiva ani, care a murit într-un accident de mașină. Am mai pierdut prieteni; am pierdut câțiva prieteni buni. Dar nu am mai pierdut niciodată pe cineva atât de intim, pe cineva atât apropiat”, a declarat actorul pentru GQ.

Alexander Skarsgård

Actorul suedez este un bărbat singur, deși dorit de multe femei. În 2018, Alexander Skarsgård spunea că, dacă ar fi să se însoare, alesa inimii lui ar fi o femeie britanică. Motivul? „E ceva legat de mentalitate. Britanicele au o sensibilitate la care eu reacționez. Fac haz de ele însele într-un fel pe care eu îl apreciez”, declara atunci actorul de 44 de ani.

Michael B Jordan

Proaspăt numit cel mai sexy bărbat în viață în 2020, Michael B Jordan va avea o comunitate și mai mare de fani la sfârșitul anului pandemiei. Actorul caută încă partenera potrivită pentru el, deși în utimii ani a fost legat de Catherine Paiz (star YouTube), Kiki Layne (actriță) și Cindy Bruna (model).

Channing Tatum

Actorul Channing Tatum a experimentat viața de soț vreme de 10 ani, alături de actrița Jenna Dewan. În 2019, cei doi au divorțat și împart custodia fetiței lor de 7 ani. Cu un an înainte ca divorțul să fie pronunțat de instanță, actorul a început o relație cu solista Jessie J. Însă, între ei doi nu s-a creat acea chimie pe care o aștepta, așa că s-au despărțit. De două ori în același an. Acum, Channing Tatum e singur și nici nu plănuiește să-și refacă viața prea curând.

Fotografii: Getty Images

