7 femei celebre care se tem de semnele îmbătrânirii

Kim Kardashian

Kim nu zâmbește aproape niciodată și foarte rar își manifestă emoțiile în public, fapt pentru care a fost criticată de mai multe ori. Vedeta a decis să le spună fanilor motivele comportamentului ei. Se pare că modelul se teme teribil de riduri și, prin urmare, de îmbătrânire. Odată ea a publicat o fotografie cu soțul ei, rapperul Kanye West, în care a zâmbit larg și a semnat poza spunând: „Vedeți, și eu zâmbesc...chiar râd. Nu fac asta prea des, pentru că zâmbetul provoacă riduri ” a scris Kim. Cu toate acestea, un zâmbet discret se mai poate observa, din când în când, pe chipul vedetei.

Kylie Jenner

Kylie este cea mai mică dintre surorile Kardashian-Jenner și are o popularitate incredibilă în mediul online. Ea are pe Instagram peste 190 de milioane de urmăritori. În mod surprinzător, tânăra cu un aspect de invidiat se gândește cu frică la ziua de naștere. La 23 de ani, se pare că vedeta a încercat mai multe metode de întinerire și înfrumusețare, printre care injecțiile pentru mărirea buzelor. Cu ani în urmă aceasta declara într-un interviu: ”Mă gândesc cu groază la ziua când voi împlini 19 ani. Aș dori să am mereu 18 ani. Kendall în curând va împlini 20 de ani, este o adevărată nebunie”, spunea ea.

Kendall Jenner

Kendall și-a susținut sora mai mică și a declarat în același interviu: „Este înfricoșător. Viața trece atât de repede, iar timpul nu poate fi oprit. Faci o fotografie, iar un an mai târziu arăți complet diferit. Uneori îmi vine să-mi arunc telefonul. Rețelele sociale, mass-media, toate ne-au acaparat, însă asta nu este viața reală, totul este un decor”, declara modelul.

Courteney Cox

Courtney este una dintre acele actrițe care visează să fie mereu tânără. A încercat cu disperare să oprească procesul de îmbătrânire. Se temea că se va trezi într-o zi și va vedea în oglindă o femeie bătrână. Cox a fost dispusă să facă multe sacrificii pentru a rămâne mereu frumoasă și atractivă, dar numeroasele operații plastice au dezamăgit-o.

”Cred că dorința de a arăta mereu proaspăt și tânăr nu este un rezultat al popularității. Aceasta este o cerință de bază pentru reprezentanții profesiei mele. Îmbătrânirea nu este ușoară. Dar am învățat câteva lecții importante. Rezultatul poate fi total invers: arăți mai mult rău decât bine. Mi-am făcut lucruri pe care le regret acum - dar, din fericire, totul s-a putut repara. Am avut noroc pentru că au fost momente în care nu arătam deloc bine. De acum încolo, motto-ul meu este „Fie Ce-o Fi”, a spus vedeta din „Friends”.

Melanie Griffith

Melanie se află și ea printre actrițele care a exagerat cu operațiile plastice, din dorința de a atinge perfecțiunea. Fosta soție a lui Antonio Banderas a dorit să încetinească procesul de îmbătrânire nu doar de dragul carierei, ci și de dragul soțului ei. Griffith nu înceta să-l bănuiască pe chipeșul Antonio că are relații extraconjugale cu femei mai tinere. Cu toate acestea, Antonio insista că îi este fidel lui Melanie și, în toate modurile posibile, încerca să-i dovedească dragostea lui față de ea. Actorul era împotriva operațiilor estetice pe care și le dorea soția sa și încerca să o oprească. Din păcate, Griffith și-a dat seama prea târziu de efectul lor asupra vieții ei.

„Mi-am făcut prima mea operație în urmă cu aproximativ 20 de ani, pur și simplu pentru că mi-era teamă să îmbătrânesc. Mi-am dat seama că am greșit când am început să aud comentarii jignitoare despre apariția mea. M-a durut. Sper că acum arăt mai bine ”, a declarat actrița.

Cher

Mulți fani sunt pur și simplu încântați de modul în care arată Cher la vârsta de 74 de ani, dar nu același lucru îl simte și ea. Cher a recunoscut că o doare când se privește în oglindă și vede o femeie bătrână.

„N-am iubit-o niciodată pe Cher. Poate că nu este rea, dar nu sunt un mare fan al ei. Pur și simplu nu știu cum să-mi accept bătrânețea. Nu vreau să fac asta și poate de aceea nu pot. Mă uit în oglindă și mă doare să văd câți ani am. Și nu înțeleg ce face această bătrână în locul reflecției mele ”, s-a plâns artista.

Amanda Seyfried

Cine ar fi crezut că frumoasa actriță, în vârstă de 34 de ani, Amanda Seyfried se teme de îmbătrânire. Cunoscută pentru rolul ei din ”Mamma Mia”, actrița a încercat deja mai multe metode anti-îmbătrânire, ce-i drept nu radicale.

„Într-o societate în care toată lumea vorbește despre lupta împotriva îmbătrânirii, iar produsel anti-aging sunt cele mai bine vândute, este imposibil să nu ne gândim la procesul de îmbătrânire. Prin urmare, sunt cu adevărat îngrijorată de cum se va schimba fața mea în timp ”, a spus actrița în urmă cu câțiva ani.

Potrivit Amandei, inamicul ei principal este soarele, care îi provoacă multe pete pigmentare pe corp. Actrița este ferm convinsă că, din cauza razelor ultraviolete, oamenii îmbătrânesc mult mai repede, așa că nu iese niciodată din casă fără să aplice un produs cu factor de protecție solară.

