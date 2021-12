A descoperit elixirul tinereții! Nicole Kidman, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la premiera "Being The Ricardos"

Nicole Kidman pare să fi găsit elixirul tinereții! La 54 de ani, australianca arată impecabil, fără riduri și cu o siluetă trasă ca prin inel. Mai mult, după ultima sa apariție, admiratorii i-au scris că arată mai bine ca-n tinerețe.

Nicole Kidman a strălucit sub ploaia de blițuri la premiera filmului "Being The Ricardos". Actrița a arătat senzațional într-o rochie de prințesă, semnată Armani, și accesorizată cu bijuterii cu diamante.

Cu părul prins într-un coc lejer, ruj roșu, tenul de porțelan și zâmbetul perfect, Nicole pare să fi oprit timpul în loc. Drept dovadă stau imaginile de la premiera filmului "Being The Ricardos", care a avut loc la Los Angeles.

Actrița, care are 8 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat câteva fotografii de la eveniment și pe pagina de socializare. “Mai strălucitoare ca-n tinerețe!”, “Ești minunată! Te-ai îmbrăcat ca o regină!”, “Arăți uimitor”, “Ne omori cu atâta frumusețe!”, “Ești o femeie minunată!”, “Ești perfecțiune!”, “Ești frumoasă în toate felurile”, i-au scris internauții actriței.

Nicole Kidman este căsătorită cu Keith Urban din 2006. Actrița a mai fost căsătorită cu Tom Cruise în perioada 1990 – 2001.

Fotografii: Getty Images

