A fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață și nimeni nu se aștepta să fie el! Cine e bărbatul anului 2023

Actorul recunoaște că se bucură că i-a revenit și lui, în sfârșit, această titulatură :) “Mă bucur că se întâmplă în acest moment al vieții mele. E bine să ți se recunoască meritele, ego-ul meu e fericit, dar vreau să mă folosesc de asta într-un mod pozitiv”.

Adorat de milioane de femei, Patrick Dempsey este căsătorit cu Jillian, de profesie make up artist, și are trei copii – o fată de 21 de ani, Talula, și gemeni, Sullivan and Darby, în vârstă de 16.

Cum a reacționat actorul când a aflat că este “cel mai sexy bărbat în viață”? “Am fost de-a dreptul șocat, apoi am început să râd. Ce e asta, o glumă, nu?”

Actorul crede că noua titulatură îl vă transforma în țintă glumelor copiilor sai. “O să radă să mine și o să găsească toate motivele pentru care nu ar fi trebuit să fiu numit eu cel mai sexy”.

Sursa foto: Getty Images, Profimedia