"A fost urmărit de un monstru invizibil". Ce spune văduva lui Robin Williams despre ultimele luni de viață ale actorului

Nu drogurile și nici banii nu au jucat un rol important în decizia actorului, așa cum s-a speculat. Susan a mărturisit că altele au fost motivele pentru care a recurs la gestul de a-și lua viața.

"Robin și cu mine știam că sunt probleme. Robin avea dreptate când îmi spunea: ‘Tot ce vreau e să-mi repornesc creierul’", a declarat ea pentru TODAY.

Susan Schneider Williams a mai spus că soțul ei a murit din cauza unei boli pe nume Lewy, care sete o formă de demență, o boală de natură neurologică: "M-am simțit ușurată în momentul în care am văzut că are un nume. Robin și cu mine am trecut împreună prin această experiență, fiind urmăriți de un monstru invizibil. Am plecat de acolo cu un nume al bolii de care suferea și pe care Robin și cu mine am încercat să o descoperim", a mai spus ea.

Sursă foto: Profimedia Images