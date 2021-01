A împlinit 27 de ani, dar Sandra Mutu e mai sexy ca niciodată! Cât de bine arată fosta Miss România pe plajă, în costum de baie

Sandra Mutu, fostă Miss România, a postat pe pagina de Instagram un video în care apare alături de soțul și băiatul ei, pe plajă. Pe lângă comentariile legate de cât de frumoasă e familia, Sandra a avut parte și de numeroase aprecieri legate de cât de bine arată.

Sandra este a treia soție a lui Adrian Mutu. Acesta fost însurat cu Alexandra Dinu doi ani, între 2001 şi 2003, iar a doua căsnicie a durat 10 ani, între 2005 şi 2015. La 14 aprilie, Sandra i-a dăruit şi ea un băieţel, pe micuţul Tiago

Tiago Mutu are aproape patru ani, dar iubește deja mingea de fotbal. Copilul a început deja antrenamentele la academia lui Juventus, iar tatăl său este foarte încântat și consideră că băiețelul are talent. Mai mult, speră să îl vadă în tricoul Naționalei României, mai ales că are ce să îl învețe.

FOTO: SANDRA MUTU INSTAGRAM