A slăbit 10 kg, dar nu și-a pierdut formele apetisante. Cum arată posteriorul lui Kim Kardashian după slăbirea dramatică

Însă, după ce în ultima perioada a slăbit aproape 10 kg, vedeta și-a mai pierdut puțin din rotunjimi. Însă, în cele mai noi imagini suprprinse de paparazzi, Kim Kardashian arată mai bine ca niciodată. Într-o singură seara, vedeta de reality show a schimbat două costume mulate și lucioase, în care și-a etalat silueta de vis.

Sursa foto: PROFIMEDIA

În vârstă de 41 de ani, Kim a purtat un catsuit argintiu, pe care l-a combinat cu o pereche de cizme înalte și cu o… poșetă absolut minusculă. Catsuit-ul face parte din colecția ei, SKIMS, și costă în jur de 100 de euro.

În aceeași seară, vedeta a purtat celebrii “pantashoes” de la Balenciaga – o combinație de cizme cu colanți, care costă circa 2300 de euro.

Kim petrece ore în sir în saloanele de înfrumusețare și remodelare corporală. Nu este de mirare că la 41 de ani arată ca o femeie de 25. Vedeta de reality show testează practic toate inovațiile în domeniu, pentru un look fără cusur.

Mai nou, Kim Kardashian a încercat un laser special, Morpheus, pentru a-și tonifia abdomenul. “Laserul ăsta schimba practic regulile jocului. Cred că este preferatul meu. E dureros, dar merită”, le-a spus Kim Kardashian fanilor ei.

Deci abdomenul plat și talia de viespe ale lui Kim nu sunt doar rezultatul dietei și al sportului, ci și al aparatelor minune care slăbesc și tonifiază… fără efort, dar cu durere.

“Sunt obsedată de îngrijirea pielii, tratamente faciale și lasere”, a spus Kim.

Cum și-a început Kim Kardashian procedura de slăbire? Odată cu ediția din acest an a MET GALA, când a vrut neapărat să încapă în rochia lui Marilyn Moroe.

“Am purtat un costum de saună de două ori pe zi, am alergat pe bandă, am renunțat complet la zahăr și la carbohidrați, am mâncat cele mai puțin calorice legume și proteine. Nu m-am înfometat, dar am ținut o dietă strictă”, i-a mărturisit Kim reporterului de la Vogue, chiar pe covorul roșu de la Met Gala.