Această jurnalistă a devenit virală după s-a autodeclarat ”cea mai frumoasă femeie din lume”

Aceasta a devenit foarte repede virală, doar că articolul a avut repercusiuni în viața ei privată.

Invitată la emisiunea This Morning, aceasta de declarat: ”Când am semnat articolul nu m-am gândit că va avea impactul pe care l-a avut, așa că nu am spus nimănui despre el.

Soțul meu știa că trebuie să scriu câteva articole pe lună despre mine, despre viața noastră și despre prietenii noștri - toate acele lucruri despre care o jurnalistă ca mine scrie.

Și, deodată, a fost acest tsunami de comentarii pe social media”.

Unii prieteni s-au temut că, pe viitor, va scrie despre ei, alții au obosit să o apere. ”Unii mi-au spus: nu vrea să te mai apăr, nu te mai vreau în viața mea.

Și a fost oribil. Pur și simplu, m-au părăsit”.

Acum, 10 ani mai târziu, Sam a scris un alt articol în care insistă că este mai frumoasă ca oricând.

”Poate că am 51 de ani, dar încă am carismă... Sunt mult mai atrăgătoare decât dacă aș avea fața plină de fillere, dacă aș petrece ore la salon doar ca să ies cu unghii pictate ciudate sau dacă aș da o mică avere pe extensii de păr oribile”.

