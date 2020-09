Acestea sunt Digital Divas! Ele sunt cele mai apreciate creatoare de conținut online ale anului

Evenimentul a fost urmărit online de peste 17.000 de participanți care au asistat la Gala de premiere și la sesiunile de inspirație oferite de invitații speciali, care au vorbit despre cele mai noi trenduri online din fashion și beauty.

Printre invitații speciali s-au numărat Simona Halep și Melania Medeleanu (video), Andreea Esca și Alexia Eram, Dana Rogoz, Ana Morodan, Andreea Balaban, Sânziana Negru, Vicki Nicola, Diana Cosmin, Gabriela Atanasov, Ovidiu Mureșanu, Laura Savu (Global Community Manager TikTok), Ana Nicolae (AVON România) și Ioana Marzac Sigarteu (Corporate Communications Manager, SAMSUNG).

Tema conferinței din acest an a fost legată de reinventarea adusă de 2020, pliată pe noul manifesto de brand AVON, Watch Me Now, care celebrează puterea femeilor de a-și depăși limitele, vorbește despre libertatea de a demonstra cine sunt și ce pot face cu adevărat, având crezul că, chiar și atunci când ești subestimat, poți demonstra că se poate și ești un învingător.





Digital Divas by AVON este cea mai mare competiţie care reunește și premiază influenceri din modă și frumusețe - și singura unde și publicul larg participă la vot, alături de un juriu format din peste 50 de specialiști din industrie.





Lista câștigătorilor Premiilor Digital Divas by Avon 2020:

Most Active Beauty Blogger



1. Alexandra Gavrilă

2. Maria-Alexandra Ioana

3. Ana Maria Tătucu

Most Active Fashion Blogger



1. Liana Popa

2. Cristina Belciu

3. Mădălina Ene

Digital Divas Excellence Award

Diana Enciu & Alina Tanasă

Rising Stars in Fashion & Beauty on Instagram

1. Ioana Vișănescu

2. Renata Bota

3. Lorelei Bratu





Rising Stars in Fashion & Beauty on YouTube



1. Andreea Ikeda

2. Iulia Andrei

3. Casandra Contora

AVON Award For The Most Engaging Content Creator

Andreea Balaban





Best Podcasts

1. Lorena Buhnici

2. Andreea Roșca

3. Cristina Oțel





Best Women Communities



1. Atena Boca

2. Elena Gorun

3. Diana Mihăilă

AVON Award For Social Causes

Alina Greavu





Best Women Websites

1. AList Magazine

2. Elle

3. AndreeaRaicu.ro





Best Male Fashion & Lifestyle Blogger



1. Virgil Godeanu

2. Laszlo Nagy

3. Ovidiu Mureșanu





Best Lifestyle Blogger



1. Laura Coșoi

2. Lorena Buhnici

3. Diana Cosmin





Best Fashion & Beauty TikTok Account



1. Lorena Șerban

2. Valeria Lungu

3. Roxana Moldovan





Best Fashion & Beauty Youtube Channel

1. Andreea Balaban

2. Alina Ceușan

3. Ioana Grama





Best Fashion & Beauty Instagram Account



1. Sânziana Negru

2. Andreea Balaban

3. Alina Ceușan

Best Content Creator in Fashion & Beauty

1. Alina Ceușan

2. Ana Morodan

3. Dana Rogoz

People's Choice Awards



Andreea Balaban

The Digital Diva of The Year

Alina Ceușan

FOTO: GMP PR