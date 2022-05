Activista rusă Nadejda Saifutdinova și-a cusut buzele în semn de protest față de războiul din Ucraina

Nadejda Saifutdinova a fost reținută de poliție, miercuri, după ce a fost surprinsă pe stradă afișând o pancartă cu mesaje anti-război, informează reprezentanții organizației neguvernamentale OVD-Info.

Activista avea gura cusută cu ață de papiotă și afișa mesajul „Nu putem să tăcem”, informează grupul de presă Nexta pe Twitter.

