Actrița Ellen Page, din X-Men, a mărturisit că e transgender. „De azi vreau să mi se spună Eliot”

Ellen Page a făcut marea dezvăluire pe contul personal de Instagram și pe contul personal de Twitter.

„Vreau să vă împărtăşesc că sunt trans, pronumele mele sunt el/ei şi numele meu este Elliot. Mă simt norocos să scriu asta. Să fiu aici. Ajungând în acest loc în viaţa mea, simt recunoştinţă copleşitoare pentru oamenii incredibili care m-au sprijinit în această călătorie”, a scris actorul pe rețelele spciale.

Milioane de admiratori au apreciat mesajul său, dar și curajul de a ieși public și de a vorbi despre o problemă atât de intimă.

Elliot Page a mărturisit că și-a luat inima în dinți după mai multe tentative nereușite de a face publică această latură a vieții sale. Actorul a dezvăluit că i-a fost frică să se deschidă atât de mult față de publicul larg, de teamă să nu fie judecat.

„Iubesc faptul că sunt trans. Și iubesc faptul că sunt ciudat. Și cu cât recunosc mai mult cine sunt, cu atât visez mai mult, inima îmi crește mai mult și înfloresc”, a mai spus Elliot Page.

Elliot Page joacă în continuare rolul Vanya Hargreeves în The Umbrella Academy, un serial Netflix despre o familie de supereroi.

Anterior, actorul a bifat prezențe în X-Men: The Last Stand și X-Men: Days of Future Past, dar și Inception, Whip It! şi Flatliners.

Fotografii: Getty Images

