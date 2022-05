Actrița Hilary Duff a pozat nud la 34 de ani. Reacția fanilor: “Arăți fenomenal!”

Hilary a fost idolul adolescenților și este considerată una dintre cele mai frumoase actrițe Disney. Ea a jucat și în nenumărate producții hollywoodiene și a reușit să strângă o avere frumușică. Potrivit site-urilor de specialitate, blondina ar avea în conturi peste 25 de milioane de dolari.

Hilary a luat o pauză de la aparițiile publice după ce a născut primul copil. La 34 de ani, blondina are trei copii și e mămică cu normă întreagă.

Hilary are un băiețel din căsătoria cu fostul jucător NHL, Mike Comrie, și doi copii cu Matthew Coma. Cel mai nou membru al familiei a venit pe lume anul trecut și este o fetiță, botezată Banks Violet Bair.

Hilary arată fabulos după trei sarcini. Drept dovadă stau pozele din Women’s Health, în care starul a renunțat complet la haine.

Mândră de coperta pe care a realizat-o, Hilary a postat câteva imagini pe contul de Instagram.

“Ai un corp incredibil!”, “Visul nostru a devenit realitate!”, “Fără cuvinte!”, “Uimitoare!”, “Sexy”, “Femeia perfectă!”, “Cu cât înaintezi în vârstă cu atât mai frumoasă ești” “Arăți fenomenal! Ești un vis!”, i-au scris fanii.

Înainte de ședința foto pentru Women's Health, Hilary a început să facă exerciții fizice patru zile pe săptămână în garajul ei, împreună cu Dominic Leeder, care au inclus exerciții cardio, sărituri și sărituri.

“Sunt mândră de corpul meu. Sunt mândră că mi-a produs trei copii”, a declarat în interviul oferit celor de la Women's Health, potrivit Daily Mail.

Când a fost întrebată ce a făcut-o să se simtă bine în propria piele, după ce anterior s-a luptat cu o tulburare de alimentație în adolescență, actrița a spus: “Poate după ce am născut-o pe Banks. Nici măcar nu știam dacă voi avea ocazia să mai am un alt copil (după divorț). Așa că să fiu din nou mamă, poate. A fost un amestec de lucruri. Am realizat că sunt puternică, talentată și inteligentă”, a conchis actrița.

Fotografii: Getty Images/ Instagram