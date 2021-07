Actrița Miranda McKeon a dezvăluit că are cancer și că a început ședințele de chimioterapie

Tânăra actriță a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul 3 și a început deja ședințele de chimioterapie.

Cunoscută datorită serialului Anne with an E, lansat de Netflix, Miranda McKeon care are numai 19 ani a dezvăluit pe Instagram drama prin care trece, postând chiar imagini din spital.

„În prezent, primul cocktail de chimioterapie circulă prin corpul meu”, a spus actrița. Având doar 19 ani, Miranda este una dintr-un milion care primește acest diagnostic, dar rămâne fermă că va trece peste.

Sursă foto: Instagram Miranda McKeon