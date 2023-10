Acum s-a aflat! Ce studii are, în realitate, Paul Nicolau: „Eu mai mult cu pixul, foaia și cu cașcavalul”

Promovate intens pe rețelele de socializare, restaurantele „Taverna Racilor” din București și Timișoara au avut de suferit în ultima perioadă, asta după ce inspectorii ANPC au găsit mai multe norme de igienă încălcate.

După ce apele s-au mai liniștit, Pescobar a vrut să facă o schimbare, așa că a început să renoveze locațiile, înlocuind astfel toate echipamanetele din dotare.

Foarte activ în mediul online, afaceristul și-a dorit să le arate și fanilor săi cum decurc renovările, așa că s-a filmat în timp ce încerca să taie cu flexul o bucată de material. Răutăcioșii au sărit imediat și i-au lăsat comentarii diverse, prin care îl avertizau că nu știe să folosească asemenea obiecte. Drept răspuns, Pescobar le-a transmis că nu are cum să facă perfect și acest lucru, având în vedere că a studiat în alte domenii precum Integrare Economic Europeană, Drept și Științe Politice.

„Eu mai mult cu pixul, foaia și cu cașcavalul. Eu am trei facultăți începute, de unde să știu să țin flexul în mână? Asta e, n-am avut și cartea asta de meserie.

Am început Integrare Economic Europeană, după aia am zis s-o iau un pic pe Drept și, după aia, Științe Politice și atât s-a putut, am ajuns răcarul României”, a spus Pescobar pe TikTok.

Foto: Instagram/Paul Nicolau