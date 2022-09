Acuzațiile la adresa lui Adam Levine, din ce în ce mai multe! 4 femei pretind că artistul a încercat să le seducă

Solistul trupei Maroon 5 este implicat în cel mai mare scandal sexual al momentului. Acuzațiile la adresa lui Adam Levine devin din ce în ce mai multe, după ce inițial o tânără a dezvăluit că au avut o relație extraconjugală cu el. Levine este căsătorit cu fostul model Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, care este însărcinată cu al treilea copil.

Adam Levine neagă acuzațiile, spune că nu a avut nicio aventură extraconjugală, însă recunoaște că greșit când a flirtat cu aceste femei.

„Nu am avut o aventură, cu toate acestea, am depășit limita într-o perioadă regretabilă a vieții mele. În anumite cazuri a devenit nepotrivit. Am luat măsuri proactive pentru a remedia acest lucru cu familia mea. Doar de soția și familia mea îmi pasă cel mai mult în această lume. A fi atât de naiv și de prost încât să riști singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care am putut-o face vreodată”, a scris Levine, în urma primei acuzații.

Acum din ce în ce mai multe femei apar în presă, postând pe rețelele de socializare mesajele pe care cântărețul le-ar fi trimis. Comedianta Maryka ar fi primit un mesaj de la Levine în care acesta îi spunea că “este obsedat de ea”, pe lângă alte texte care… nu pot fi reproduse. Răspunsul comendiantei? “Tipule, nu ești cumva însurat? LOL”

Levine i-ar fi cerut imagini nud: “Corpul tău e demențial. Aș vrea să văd mai mult. Aș face orice pentru asta!”.

O altă femeie, Alyson Rose, a făcut și ea publice o parte din mesajele primite de la cântăreț, mărturisind că au fost “spuse multe lucruri” și că nu se simte confortabil să le arate chiar pe toate.

Daily Mail publică acuzațiile unei noi femei, fosta antrenoare de yoga a lui Adam Levine, care a primit și ea mesaje controversate. Alanna Zabel i-a predat yoga artistului între 2007 și 2010, iar când nu a răspuns avansurilor lui ar fi fost concediată. “Vreau să petrec ziua cu tine goală”, i-ar fi scris acesta, moment în care iubitul gelos al femeii s-ar fi înfuriat teribil.



Tot acest scandal a pornit după ce o tânără, pe nume Sumner Stroh a publicat un videoclip pe Tik Tok în care pretinde că a fost amanta solistul de la Maroon 5 timp de un an. Ba mai mult, aceasta l-a acuzat pe Adam Levine că a vrut să-i folosească numele pentru viitorul lui copil.

În videoclipul respectiv, intitulat "Mi-a fost rușine că am fost implicată cu un bărbat cu această lipsă totală de remușcări și respect", Stroh susține că, atunci când a început aventura cu solitul, ea era "tânără" și "naivă", modelul fiind cu două decenii mai tânăra decât Levine, ea având 23, respectiv 43 de ani. După ce s-au întâlnit timp de aproximativ un an, modelul a spus că au pierdut legătura până în luna iunie a acestui an, când lucrurile au luat o întorsătură și mai ciudată.

Foto: Profimediaimages.ro