Adda, vaccinată în contextul unor probleme de sănătate. De ce a fost ținută sub supraveghere mai mult ulterior?

Artista s-a vaccinat cu prima doză de Pfizer și a fost ținută sub supraveghere mult mai mult decât o altă persoană, pentru a nu dezvolta alte probleme:





„Am făcut prima doză de Pfizer. Mi-a fost frică de acest vaccin. Și nu pentru că nu aș avea încredere în știință, sau pentru că nu mă simt responsabilă pentru mine sau cei din jur. Am analizat foarte bine opțiunile pe care le am și m-am gândit la siguranță mea, din toate punctele de vedere. M-am protejat și m-am documentat."

"Cred că am citit excipienții vaccinului de 100 de ori. Am analizat fiecare substanță în parte. Mi-am terorizat medicii care se ocupă de mine cu întrebări. Într-un final, după analize și invesigatii și după un Covid care nu mi-a lăsat anticorpi, am decis, împreună cu doctorii că cel mai bun tratament, de fapt, pentru mine este vaccinul.





Vaccinul nu îți garantează că nu mai iei. Dar te ajută să faci formă ușoară. Eu nu am cum să iau nici o pastilă. Ar fi mai periculos antiviralul și boala decât vaccinul în sine. M-am tratat o dată de Covid doar cu vitamine și Tatăl Nostru. Noroc că a fost faza ușoară. Și dacă mai e să îl iau, vreau tot așa să fie. Așa că, după ce doctorii au fost la curent cu analizele mele, am întrerupt antihistaminicul 48 de ore. (...) Am mers la Spitalul Universitar, unde mi s-a făcut testare subcutanată direct cu vaccinul. Am așteptat 30 de minute să vedem dacă fac alergie. Apoi, am luat o pastilă de antihistaminic. Am așteptat o oră. M-au vaccinat apoi am stat încă o ora sub observație, în spital, cu toată aparatură la îndemână în caz de reacție alergică.





Îi mulțumesc doamnei doctor și personalului foarte drăguț care a fost lângă mine când am făcut atac de panică! Da! Am făcut un mic atac de panică că așa-s eu, panicoasă din fire. Dacă aveți îndoieli, puneți întrebări specialiștilor! Documentați-vă! Alegeți ce e bine pentru voi! Vaccinați-vă în siguranță dacă aveți probleme de sănătate!”





Foto: Instagram Adda

