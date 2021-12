Adela Popescu, cea mai amuzantă fotografie: "Voi unde și când purtați cele mai serioase discuții cu copiii voștri?"

Alături de cea mai amuzantă poză, a scris:

"O discutie importantă pe WC intre "diva din Șușani" și fiul ei.

Voi unde și când purtați cele mai serioase discuții cu copiii voștri?

Tot legat de o altă fotografie, Adela a povestit cu umor la Vorbește lumea:

"Am pus și eu poza unui brad și știi că s-a reacționat și așa: ce e ăsta? Sărăcuț?! Mereu îmi doresc acel brad în care să pun numai instalație. Eeee, Adela Popescu, așa sunt eu, simplă."

Pentru protv.ro, Adela Popescu și-a amintit și de Crăciunurile copilăriei:

“Totul era despre Moş. Învăţam că ştiam că Moşu’ îmi află notele, dădeam cu mătura că ştiam că mă vede Moşu, şi tot aşa. Era ca şi cum te vedea Dumnezeu, iar tot Crăciunul era despre întâlnirea cu el. Nu primeam cine ştie ce cadouri- trei portocale şi două ciocolate în general, dar totul era despre a te întâlni cu el, care îţi valida toate eforturile pe care le făceai de a fi mai bun. Tocmai de asta aveam multe emoţii, într-un an era să leşin înainte să vină.”

“Primeam câteva dulciuri şi ce se nimerea, dacă se mai nimerea ceva. Într-un an am primit o haină care mi-a venit la 18 ani. Îmi amintesc că o probam în fiecare an. Nu aveam prea multe, dar eu nu am simţit. Iar magia era într-adevăr unică, pentru că dacă tot aveai puţin, puţinul ala trebuia îmbogăţit cu imaginaţie”.

“Noi, copiii din sat, mergeam în fiecare an cu colindul. Era prilej de a mai strânge nişte bănuţi şi de a mai vedea ce au oamenii prin casă. Numai că noi fetele nu mergeam cu Pluguşorul, numai băieţii, aşa că într-un an, ce ne-a dat nouă prin cap, ne-am deghizat în băieţi. Eu mi-am luat pantaloni şi căciula de astrahan a lui tata şi îţi dai seama că nu ne credea nimeni, dar noi eram convinse că da, i-am păcălit pe toţi.”