Adela Popescu, cerută în căsătorie în cel mai simpatic mod: "Am jucat atât de prost"

E despre intimitatea si conexiunea dintre doi oameni care se bucură unul de altul şi unul alături de altul. Chiar asta reiese dintr-o postare a Adelei pe blogul personal:

“Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început. După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială.”

În ceea ce privește cererea în căsătorie, potrivit unui material VIVA, unde Radu Vâlcan a dat interviu, aceasta a fost la fel de simpatică:

"Chiar dacă ne comportam, trăiam, conviețuiam asemenea celor căsătoriți, simțeam că trebuia să vină și acel moment, firesc. Mi-am făcut un scenariu, protagonist – eu. Plănuisem o cerere superbă, ca-n filme, dar am jucat atât de prost… Publicul – ea, a anticipat imediat, dar m-a lăsat să mă consum. Ardea de nerăbdare să trecem odată podul ala de la Ruse, Bulgaria, să ne așezăm la masa din restaurantul ăla în care am avut prima noastră cină romantică și să zică DA. Restaurantul nu mai există, am găsit altul, dar răspunsul a fost pe loc și DA."

FOTO: ADELA POPESCU FACEBOOK