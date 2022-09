Adela Popescu, corp de fotomodel după 3 nașteri. Vedeta și-a impresionat fanii cu imagini în bikini

Deși prea mult timp liber nu are, Adela Popescu încearcă să se bucure de fiecare clipă pe care o petrece în Republica Dominicană. Prezentatoarea tv a postat câteva imagini de la plajă, în care apare într-un costum de baie roșu în două piese, iar fanii au fost impresionați. “Ești superbă!”, i-au scris aceștia.

“Ești superbă, naturală… ai un corp omenesc, dificil în ziua de astăzi. Mai ești și mamă de trei copii”, i-a scris un fan.

Adela a glumit și a scris că are aprobarea soțului pentru a posta aceste imagini.

Cum reușește vedeta să arate impecabil după 3 nașteri? Adela Popescu a mărturisit în revista Viva că este adepta fastingului și că prima masa a zilei o are la ora 12.

Momentan Adela se adaptează la viața din Republica Dominicană și la programul de lucru de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

“Descopăr de la zi la zi că am tot felul de fobii. Principala pe care o știu este cea de avion, mi-e destul de frică să zbor. Credeam despre mine că sunt fată crescută la țară și că nu mi-e teamă de nimic, dar de curând am fost cu copiii la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, unde am văzut niște șerpi și mi s-a ridicat părul pe mine pur și simplu. Clar am o problemă cu ei, dar și cu șobolanii sau șoarecii”, spune Adela.

Vedeta e impresionata de cum se descurca fetele din emisiune. “Deci ce fac oamenii ăștia aici este incredibil și aș vrea acum să vorbesc în mod special despre femei... Sunt anumite tipologii pe care ți le imaginezi că ar face orice, dar femeile care sunt prezente în show-ul “Sunt celebru, scoate-mă aici!” nu ți le-ai fi imaginat niciodată în situațiile în care sunt puse în acest show. Sunt absolut fascinată. Și așa off the record… femeile sunt forță, nene. Credeți-mă! O să vedeți”, a spus Adela Popescu.