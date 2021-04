Adela Popescu, mesaj pentru Radu Vâlcan imediat ce s-au întors din Egipt

Pe contul său de Instagram, Adela a postat o fotografie alături de soț și de copii, poză alături de care a scris:

"Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situatie, așa cum ni se intampla uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări.





Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool."





Însărcinată în șapte luni, Adela așteaptă să nască la începutul lui iulie și a ales o vacanță înainte de venirea celui de-al treilea copil.

