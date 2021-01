Adela Popescu, momente de răsfăț în Maldive. ”Îi cer ajutorul lui Radu, pe motiv că sunt însărcinată”

Adela este foarte activă pe rețelele sociale și îi ține la curent pe cei peste 1 milion de urmăritori de pe Instagram cu cele mai recente evenimente din viața ei. De această dată a ținut să le vorbească fanilor despre locul în care se află, dar și despre atenția de care beneficiază din partea soțului Radu Vâlcan, de când a rămas însărcinată.

”Dupa mai bine de doua luni in care copiii nu au mers la gradinita si cateva nopti bune de nesomn si framantari, am hotarat ca ar fi foarte bine sa ne relocam pentru o vreme intr-o tara calda, la malul marii, intr-un loc fara oameni, in care copiii sa se joace cat mai mult pe afara”, a scris vedeta.

”Eu stau pe bucatica de plaja din fata casutei citind si uitandu-ma in larg, cerandu-i, peste masura de des, ajutorul lui Radu, in privinta copiilor, pe motiv ca sunt insarcinata. :)”, a adăugat Adela.

După ce fanii au asaltat-o cu mesaje, întrebând-o despre locul în care se află, vedeta le-a răspuns cu o descriere:

”Suntem pe o insula de nici un kilometru, cu cateva casute pe plaja, cu niciun caz de covid, dar cu distantare sociala inclusa. :) Mesele de la unicul restaurant sunt imprastiate pe plaja, iar cele cateva casute au iesire direct la mare.”

După imaginile superbe postate pe rețelele sociale, mai mulți prieteni și vedete i-au lăsat mesaje: ”Gata Adela!!! Suficient...haideți acasă, că m-ați umplut de spume” i-a scris Răzvan Fodor, ”Ma incearca un sentiment de invidie, dar incerc sa-l alung cu niste vin rosu, a continuat actrița Ioana Ginghina.

Adela le-a răspus și fanilor curioși să afle în ce resort se află. Este vorba despre Banyan Tree Vabbinfaru, un complex de câteva căsuțe cochete, aflate pe o isuliță mică din mijlocul Oceanului Indian. (vezi galeria foto)

Sursă foto: Instagram adela_popescu, banyantree.vabbinfaru

Vezi și: Adela Popescu, cele mai sincere emoții după ce a anunțat că se retrage de le Vorbește Lumea