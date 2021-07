Adela Popescu: "Soțul meu este cel mai atipic și greu de citit om din câți am cunoscut"

"Soțul meu este cel mai atipic și greu de citit om din câți am cunoscut. Suntem de 11 ani împreună și încă descopăr lucruri noi despre el. Unele care nu îmi plac neapărat, iar altele care mă lasă mută... de uimire. Cum sunt, spre exemplu, destăinuirile lui din podcast-ul @mihaimorar.Mihai, Mihai, ce ne faci tu nouă."

Declarația care a surprins-o pe Adela a fost:

"Eu nu am avut înredere în oameni! Iubirea ei față de mine mi-a dat încredere și m- făcut să cred că sunt un om care este iubit cu adevărat. Am dus lipsă de asta mult timp."

Adela și Radu sunt împreună din 2010. Pe blogul personal , Adela declara:

“Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început. După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială.”