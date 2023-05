Adelina Pestrițu, despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei: problemele de sănătate ale fetiței

Asta s-a întâmplat în urmă cu două luni, când vedeta a trăit una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Din fericire, micuța acum e mult mai bine.

Pentru VIVA , aceasta a povestit:

„A fost un episod destul de încărcat emoțional, mai ales că totul ne-a luat prin surprindere, pornind de la o tuse banală.

Trecerea de la tuse la internare, oxigen și perfuzii s-a făcut în doar câteva ore. A fost ceva care a evoluat extrem de repede. Norocul nostru a fost că am fost pe mâna unor medici implicați și buni, iar în câteva zile totul a revenit la normal. Am rămas internată cu ea 7 zile, pentru recuperare și tratament. Virgil nu a avut voie să se interneze cu noi, dar ne-a vizitat zilnic și am păstrat legătura în permanență. Pneumonia e des întâlnită la copii și poate avea forme foarte grave.”

FOTO: Instagram Adelina Pestrițu

