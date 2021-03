Adelina Pestritu, greu de recunosut: "Așa ar fi arătat soția domnului Goe"

Periodic, își surprinde fanii cu un look nou, ca în fotografia de mai jos, urcată pe Instagram. Alături de poza care a strâns zeci de mii de Like-uri, vedeta a scris:

“Așa ar fi aratat sotia domnului Goe.”

Adelina Pestriţu a fost desemnată cel mai bun influencer din România, în anul 2019, la gala locală a premiilor E! People Choice Awards. In calitate de „Best Romanian Influencer“, Adelina a participat la gala internationala E! People’s Choice Awards și declara la acea perioadă:

„ Pentru mine a fost ca un vis împlinit când am aflat că sunt pe lista de nominalizaţi la aceste premii atât de importante pe plan internaţional, aşa că acum, după ce am aflat vestea cea mare, simt că toată lumea e a mea”.

FOTO: ADELINA PESTRIȚU INSTAGRAM