Adelina Pestrițu, o nouă lecție din seria "Moda bunelor maniere". De ce a iscat polemici pe net

În cadrul rubricii sale, influencerul cu peste 1,8 milioane de urmăritori le spune acestora, de exemplu, cum să consume corect anumite alimente sau băuturi, sau cum să se poarte la restaurant.

În cel mai recent clip postat pe Instagram, Adelina le-a transmis urmăritorilor că potrivit Codului de bune maniere, mâncarea plătită și neconsumată nu se ia la pachet.

“P.1. Codul Bunelor Maniere spune:

Ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă.

Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi.”

P.2. Sosurile.

Codul ne recomandă să nu punem sosurile pe friptură, dar nici pe piure, orez sau alte garnituri (macaroane, sote de legume, etc) deoarece este inestetic. Se pun în farfurie (sau într-un recipient mic) și se introduc bucățile de carne tăiate pe rând.

P.S. Acest video face parte dintr-o serie de Reels, din care vom învața împreună, lucruri elementare despre cum să adoptăm un comportament potrivit în societate. Pe unele le cunoaștem deja, însă pe altele le vom descoperi, tot împreună, pe parcursul acestor episoade, sper eu folositoare și de implementat într-o societate cât mai civilizată”, a scris vedeta în dreptul clipului care a adunat peste 456.000 de vizualizări.

“Pfaaaa, când eram mică mama îmi aducea tort în șervețel de la nunți”, “Ohooo de câte ori am plecat cu pachețel”, “Pffff, sper că nu sunt singura pofticioasă care ia ce rămâne la pachet”, “Când au scris codul inflația era alta”, s-au amuzat unii dintre internauți.

Cum era de așteptat, pe pagina Adelinei s-au iscat polemici, iar unii internauți au adus în discuție risipa alimentară.

“Totuși nu e chiar atât de civilizată o societate în care risipa alimentara este atât de normală. Cu atâtea persoane care nici nu își pot permite ceva mai mult decât o supă de cartofi cu pâine sau chiar mai rău, nu mi se pare deloc ok”, a scris una dintre urmăritoarele Adelinei.

“Atunci irosești mâncarea! Not good for the planet!”, “Nu stiu ce să zic despre prima… este totuși o risipă. De ce să se arunce dacă e ceva ce e întreg și pot duce acasă? În Italia, de exemplu, multe restaurante/pizzerii întreabă dacă dorești să duci acasă și au cutii doar pentru așa ceva”, “Cu tot respectul, am plătit pentru acea mâncare, și nu neapărat că o duc la cățel/pisică, o duc să o mănânc eu mai târziu sau a doua zi”, “Ce spune codul? Că trebuie să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă!!”, sunt alte mesaje postate de internauți.

“Ok, asta spune Codul, însă tu nu ai putere să raționezi și să aplici pe niște exemple aplicate în realitatea timpurilor noastre? Nimeni nu contestă Codul, mai ales oamenii care chiar îl cunosc și se uită la seria ta, în esența ei, dar reproducerea și promovarea unor idei fără aport intelectual și discernământ sugereaza doar habotnicie”, este un alt mesaj postat pe pagina Adelinei.

“Draga mea, eu înțeleg perfect ce spui, însă eu nu sunt aici să contrazic Codul Bunelor Maniere, ci să filmez ce scrie in el. Fiecare e liber să decidă pentru el. Codul nu impune nimic!”, a fost răspunsul Adelinei Pestrițu.

