Adelina Pestrițu, pusă la zid de fani și după ce s-a vindecat de COVID-19: „Nu te mai crede nimeni”

După ce zilele trecute a revenit pe Instagram, acolo unde a postat câteva story-uri, acum Adelina Pestrițu și-a anunțat fanii că a scris un articol pe blog în are povestește cu lux de amănunte prin ce a trecut în ultimele 14 zile.

„Ce a fost greu a trecut și iată-mă din noua aici, cu voi. Mă simt de parcă astăzi începe o nouă etapă din viața mea. Am povestit despre fiecare clipă din această experiență într-un articol pe blog-ul meu. Am primit o lecție importantă despre necunoscut, umanitate, izolare și dor. Nu a fost ușor, dar sunt recunoscătoare pentru ce am învățat. With love, Ade”, a scris vedeta pe Instagram.

Chiar dacă a primit zeci de mii de like-uri și sute de comentarii pozitive, prin care internauții o asigurau că sunt alături de ea și că au citit cu lacrimi în ochi blogul ei, au existat și persoane care au pus-o la zid.

„Nici pe tine nu te mai crede nimeni”, „De ce nu ai făcut story până acum? Doar nu ai fost atât de grav, să nu poți povesti ce s-a întâmplat”, „No, iaca, și n-ai murit tu, care plângeai de zici că mori” și „Cam exagerat” au fost doar câteva dintre comentariile negative pe care le-a primit Adelina Pestrițu.

