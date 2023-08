Adelina Pestrițu se confruntă cu probleme de sănătate. Ce diagnostic a primit în urma unei radiografii pulmonare

Adela Pestrițu este una dintre vedetele din România care păstrează o relație strânsă cu fanii. Având peste 1,8 milioane de urmăritori pe Instagram, vedeta împărtășește cu fanii zilnic noutățile din viața sa. Recent, aceasta le-a povestit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

După ce s-a confruntat pentru o perioadă îndelungată cu o tuse supărătoare, Adelina Pestrițu a decis să meargă la medic, care au programat-o pentru o radiografie pulmonară. Spre norocul ei, medicii i-au comunicat că tusea de care suferă este o problemă de santate superficială, care va trece cu ajutorul unor medicamente.

„Sunt la programare, pentru că am tuse despre care v-am povestit. Am venit să mă asigur că toate sunt la locul lor. Sunt bine, mi-am făcut și radiografie pulmonară, care arată foarte bine, spune doamna doctor. Am ceva foarte superficial, asta este concluzia, pentru care o să iau niște medicamente o perioadă scurtă de timp și o să fiu bine, dar în aer condiționat va trebui să stau, nu am ce să fac".

Însă, pe de altă parte, Adelina a aflat că suferă de o problemă de sănătate la care nu s-a gândit - început de scolioză. Doctorul a văzut problema în urma radiografiei și a sfătuit-o să fie mai atentă la greutățile pe care le ridică și la postură.

„Dar știți că se întâmplă că atunci când mergi la spital să te cauți de una și să dai de alta? Doamna doctor, văzând radiografia mea, m-a anunțat că am un început de scolioză, deci coloana mea e ușor nehotărâtă. O să o rezolv și pe asta, o să fiu mai atentă cu greutățile pe care le ridic", a mai spus Adelina Pestrițu.

Sursă foto: Instagram