Adevăratul motiv pentru care Bia Khalifa a fost încătușată pe aeroport! Vedeta e plină de vânătăi: Prima ei reacție

Imediat după ce s-au întors în România de la Milano, cei doi iubiți au avut parte de o întâmplare incredibilă. Bia Khalifa a fost reținută pe aeroport, i s-au pus cătușele și a primit o amendă de 4.000 de lei, după ce ar fi fost agitată și a început să înjure. Iar incidentul a fost filmat de Fulgy.

Doar că, după ce a ajuns acasă, Bia Khalifa s-a filmat și a negat vehement că ar fi fost agitată în aeroport. Mai mult decât atât, ea îi acuză pe polițiștii de frontieră că au făcut abuz, au sechestrat-o și au bătut-o fără motiv.

Iată ce a spus Bia Khalifa pe Instagram:

„Am făcut un story fără filtru, ca să vedeți cum arăt după ce am fost ținută într-o cameră, bătută. Aici sunt umflată și vânătă. Trebuie să vedeți cum arăt. Sunt nemachiată, că am vrut să vă arăt. Sunt umflată maxim. Treaba stă în felul următor: am fost în Milano în vacanță și, când m-am întors, la pașapoarte, eu mă grăbeam, că în seara asta am un eveniment. Mi-am respectat rândul la pașapoarte, Fulgy era în spate și l-am chemat, mai erau fix doi oameni în spatele meu, să vină să stea cu mine, să plecăm. Eu trebuia să fiu la Brașov acum. Și n-o să mai pot să vin așa, cu fața umflată, bătută. Și l-au trimis pe Fulgy la alt rând. I-au spus că toți se grăbesc. Și doi polițiști tineri, o fată și un băiat, spuneau ceva gen «Bia Khalifa, Bia Khalifa», vorbeau acolo de mine. Am trecut de control și după ce am luat pașaportul totul a fost ok. Și îi zic ăluia, că tot se uita la mine: «Acum ești fericit?». Pentru că se uita la mine și la Fulgy. Fulgy încă era în spate și noi ne grăbeam. A ieșit omul ăsta și a sărit pe mine și m-a bătut. Mi-a rupt și o unghie. A sărit pe mine, m-a bătut. Eu eram șocată, nu știam ce se întâmplă... Și m-a încătușat. M-a jignit și m-a încătușat. Fulgy încă era la rând... Polițistul m-a bătut și Fulgy a reușit să prindă doar partea în care ei mă aruncau pe jos, mă ridicau, eu doar ziceam au. Pentru că mi-au strâns cătușele și mai tare. Și nu mă trăgeau în sus de umeri, mă trăgeau de mâini, să mă doară cătușele. M-au târât într-o cameră, m-au tras și acolo m-au pipăit, m-au bătut, m-au aruncat pe o canapea. M-au aruncat pe jos. Nu mai am brățara... Mi-au rupt-o de două ori, mi-au tras-o de la mână. Plângeam... și ăștia râdeau. Nu am fost agresivă deloc. Tot ce spuneam eu era că mă doare, că m-au strâns, m-au bătut. Un obsedat sexual s-a apucat să mă atingă. M-a aruncat pe o canapea și am dat cu capul super tare, câteva secunde n-am mai văzut absolut nimic. După care s-au apucat să dea în mine. Mi-au dat un pumn în frunte. Și, cât m-au pus pe jos, m-au aruncat, m-au prins. La INML s-a văzut tot, o să pun și aici pozele. N-ai cum să torturezi pe cineva. Efectiv m-au tortutat, nu erau camere de filmat. Nu am făcut nimic, nu m-am agitat, nu m-au prins cu nimic. Faza a fost după ce mi-au dat pașaportul. Sunt controale în aeroporturi, nu poți să treci cu chestii la tine. Sunt drogată? Sunt, mai nou, prostituată? Dar câți bani am? Încă n-am avion privat. Mai nou sunt dealer? O duc foarte bine... Nu vă bucurați, că nu ați fi vrut să fiți în aceeași situație ca mine. În concluzie, am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate. Am fost atinsă... Voiau să mă bată în continuare și să îmi dea hainele jos. Dacă Fulgy nu suna la poliție, eu eram încă acolo”