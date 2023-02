Adi de la Vâlcea și-a aniversat fiul! Ce cadou i-a făcut artistul: “Sunt mândru de băiatul meu!”

Adi de la Vâlcea și-a recunoscut pasiunea pentru mașini în trecut, iar în garajul său de lux deține adevărate “bijuterii pe patru roți”.

Artistul a postat pe TikTok un filmuleț care a adunat peste 1,3 milioane de vizualizări și numeroase comentarii de la fani.

„Vă salutăm! M-am lăudat cu garajul meu, dar acum se subțiază rău de tot. Ăsta de aici pleacă la băiatul meu, pentru că a fost ziua lui și i l-am făcut cadou. Pe 17 a fost ziua lui, îl ia astăzi pentru că azi și-a luat permisul, l-a avut suspendat, nu a fost cuminte. Așa că ăsta i-l dau băiatului meu cadou pentru că nu am decât un singur băiat. Și am și un băiat bun, crescut bine, un băiat care nu m-a supărat niciodată, să știți. Sunt mândru de băiatul meu! Bine, toată lumea e mândră de copiii lor, dar să știți că eu sunt fericit cu familia mea. Știți că am o familie frumoasă și așa vă doresc și vouă să aveți. Asta merge la băiatul meu. (…) garajul meu s-a subțiat rău de tot. Trebuie să mai muncim ca să punem la loc”, a spus Adi de la Vâlcea în filmulețul în care apare în fața casei cu băiatul său, Alex.

Internauții l-au felicitat pentru gest și familia frumoasă, iar unii dintre ei s-au întrecut în glume. “De ziua mea, mi-a dat tata o pedală de la bicicletă!”, “Vine și ziua mea, Adi!”, “Pe mine tata m-a bătut cu 2 zile înainte să fac 18 ani, ca să nu mă bată de ziua mea!”, “De ziua mea, tata mi-a amanetat telefonul”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii lui Adi de la Vâlcea.

Fotografii: capturi TikTok/ Instagram