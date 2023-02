Adina de la Heaven vrea să-și micșoreze bustul: „Este ca un cadou de ziua mea!”

Artista se poate mândri cu un decolteu generos, 100% natural, însă de 30 de ani are probleme cu coloana din cauza greutății sânilor.

„Vreau să-mi mai micșorez bustul, e ca un cadou de ziua mea, încerc să-mi fac curaj să ajung, luna viitoare. Trebuie să scap de durerile foarte mari de spate, pe care le am de atâția ani. În general, le înțeleg pe cele care își pun silicoane, dacă nu au deloc, dar nu înțeleg de ce își pun mai mult decât trebuie. Nu o să-i micșorez foarte mult, ci cât va considera medicul. Vreau să am sâni în continuare și nu foarte mici. Mi-au crescut foarte repede. Pe la 12-13 ani aveam deja sânii foarte mari (…) Eu măsor 100 de centimetri la bust și am o talie de 59 cm, deci bustul este aproape dublu”, a mărturisit cântăreața pentru Impact.

Adina și-a aniversat ziua de naștere alături de logodnicul ei și fetița lor, Zaynab. Artista se iubește de câțiva ani cu Glance, însă nu-și dorește să facă nunta.

„Dacă un bărbat vrea să facă ceva, o face și cu tine de mână. A fost înțelegerea noastră de la început. Când nu mai simțim, ne spunem „la revedere”. Ăsta e și motivul pentru care nu ne-am căsătorit până acum. Nu cred în această instituție a căsătoriei. Un act nu te ține și atunci e mai important respectul”, declara Adina în trecut la o emisiune de televiziune.

Fotografii: Instagram