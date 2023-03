Adio rotunjmi: Kim Kardashian spune că face sport 2 ore pe zi! Cum arată acum corpul ei în cei mai mici bikini

Kim Kardashian și-a etalat silueta tip clepsidră în cele mai nou pictorial de pe Instagram. Vedeta a pozat într-un costum de baie minuscul, în două piese, care i-a pus în valoare talia de viespe și abdomenul tonifiat.

Kim face eforturi intense pentru a arăta atât de bine. Toată transformarea ei a început în primăvara anului trecut, când a slăbit 7 kg în 3 săptămâni ca să încapă în rochia lui Marilyn Monroe, la MET Gala. A continuat să slăbească până a dat jos, în total, aproape 10 kg.

“M-am gândit la rochie ca la un rol. Mi-am dorit foarte mult să port rochia, era foarte important pentru mine. De fapt, m-a învățat multe despre un stil de viață sănătos și de atunci am continuat a mănânc foarte sănătos. Am slăbit 9,5 kilograme în total. Am renunțat la zahăr, la junk food, la prăjeli. Mi-a schimbat viața complet”, a spus Kim.

Acum Kim Kardashian le-a dezvăluit fanilor că face sport cu un antrenor personal 2 ore pe zi. Vedeta a postat și câteva imagini de la antrenamente, unde se vede că lucrează cu greutăți.

Și sora ei, Khloe Kardashian, este la fel de pasionată de fitness. Și ea a slăbit enorm în ultimii ani și și-a schimbat radical trupul. În loc de colăcei, acum are o musculature bine definită și este mai suplă ca niciodată. Khloe mărturisește că se trezește în fiecare dimineața la 6 pentru a face sport.