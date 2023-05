Adrian Mutu, despre dragostea trăită alături de soția sa, Sandra

Cu sinceritate, acesta a povestit:

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată e eternă, două persoane, atunci când se iubesc cu adevărat, nu poți să și urăști. Dragostea aia cu foc, când pe oriunde o prinzi, o rupi? Nu știu cât durează, nu am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt ok și în momentul de față. Normal că intervine obișnuința. Bine, nici nu aș vrea să trăiesc tot timpul butterfly-ul ăla. Toți, cu cât înaintăm în vârstă, ar trebuie să ne gândim, tot ce am simțit noi când eram mici, toate astea, gata, am fost acolo. Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental."

În alt interviu, fostul fotbalist a dezvăluit că a remarcat-o pe Sandra cu mult timp înainte de a avea o relație cu ea:

“'Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România. Avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci. Îmi plăcea cum arăta, eu aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat, m-am mutat în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat', a dezvăluit Adrian Mutu în cadrul unui alt podcast, semnat de Cătalin Măruță.

FOTO: SANDRA MUTU INSTAGRAM/ ADRIAN MUTU INSTAGRAM