Adrian Mutu: "Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani și era la Miss România"

Fotbalistul a vorbit și despre divorțurile prin care a trecut, dar și despre căsnicia frumoasă pe care o are cu Sandra Mutu.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani. (...) Sunt de 7 ani împreună cu Sandra și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească."

Adrian Mutu a vorbit și despre căsnicia pe care a avut-o cu Consuelo, în perioada 2005-2013:

„Cu Consuelo am stat 6-7 ani, dar a intervenit monotonia în relația noastră. Eram diferiți, la început a fost frumos, după însă nu a mai mers. Nu mai aveam preocupări comune. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană. Una are 13 ani, iar cealaltă 15”, a mai spus Adrian Mutu.

Fotbalistul a povestit și despre Alexandra Dinu, care i-a fost prima soție. A mărturisit că, la momentul căsniciei, amândoi erau foarte tineri, iar lipsa de experiență i-a despărțit. Acum, a admis că i-ar recomanda unui tânăr de 20 de ani să capete mai multă experiență înainte de o căsătorie, dar a recunoscut că se înțelege foarte bine cu Alexandra Dinu.

FOTO: INSTAGRAM ADRIAN MUTU

