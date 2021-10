Adrian Mutu, schimbarea la față! La ce procedură stomatologică a apelat „Briliantul”

Și, cum imaginea contează pentru Adrian Mutu, „Briliantul” s-a lăsat pe mâinile unui cunoscut medic stomatolog, care i-a realizat o transformare dentară totală cu ajutorul fațetelor de ultimă generație.

„Te naști cu anumite calități, dar pe parcurs trebuie să le îmbunătățești. L-am ales pe doctorul Yazan pentru că este un profesionist, bineînțeles, și este foarte atent la detalii. Dorința mea de a avea dinții perfecți s-a îndeplinit”, a spus Adrian Mutu, care a dezvăluit și că atunci când era mic avea fobie de dentist: „În copilărie... nu am avut o prietenie cu stomatologul. Ca toți copiii, aveam teamă mai repede de sunetul pe care îl scotea freza, nu neapărat de durere. Îmi amintesc că era de ajuns să trec pe lângă cabinet, să aud acel zgomot și să mă înfioare. Dar nu am avut probleme nici atunci, astfel încât să fiu nevoit să merg periodic la medic”.

Procedura la care a apelat în luna septembrie Adrian Mutu costă 20.000 de euro și a fost făcută în București, într-un clinică dotată cu aparatură de ultimă generație modernizată după standardele din Occident.

„Durata tratamentului variază în funcție de nevoile fiecărui pacient. În cazul lui Adrian Mutu, nefiind necesare tratamente chirurgicale și, bineînțeles, timp de vindecare și alte tratamente costisitoare, au fost necesare două săptămâni. Prima etapa a fost de cunoaștere și de stabilire a planului de tratament, am discutat despre toate avantajele și dezavantajele acestei proceduri stamatologice de ordin estetic, apoi am făcut o simulare digitală pe calculator a viitorului zâmbet. Prin această transformarea nu am reparat doar problemele estetice, ci și cele de functionalitate, calitatea mușcăturii care este extrem de esențială. Pentru această procedură au fost necesare 26 de fațete”, a spus medicul Yazan AQ.

foto: PR

