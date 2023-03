Adriana Bahmuțeau, dezvăluiri șocante despre fostul iubit grec! Vedeta l-a reclamat pentru violență sexuală: „Mă forța”

Vedeta TV are planuri mărețe de viitor alături de iubitul său, dar nu poate da uitării ce i s-a întâmplat în fosta relație, cea cu grecul Nikos Papadopoulos. Potrivit cancan.ro, Adriana Bahmuțeanu a fost agresată sexual în repetate rânduri, amenințată cu moartea și hărțuită de bărbat.

„Am depus plângere, am specificat că mă urmăreşte, mă hărţuieşte şi că îmi e frică pentru viaţa mea. M-a lovit în repetate rânduri, ultima dată m-a împins când a vrut să intre peste mine, schimbasem butucul de la ușă. Am reclamat violenţa sexuală, nu am vrut să se afle, dar nu s-a putut. Aveam o relaţie conflictuală, rece, dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa.

Mă urmărea peste tot unde mă duc, pentru hărţuire, infracţiuni electronice, are acces la toate conturile mele, eu lucrez de pe acele conturi. Am mesaje de ameninţare, că nu o să scap niciodată de el, că va fi umbra mea”, a spus vedeta TV pentru sursa menționată.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu a mai spus și că fostul iubit grec i-a clonat telefonul, pentru a-i urmări fiecare mișcare pe rețelele de socializare și nu numai. Deși i-a spus în repetate rânduri că ceea ce face este o infracțiune, lui Nikos Papadopoulos nu i-a păsat și a continuat să o hărțuiască.

„Mi-a clonat telefonul, aveam tracking pe telefon, mă urmărea unde mă duc, avea toate parolele de la email, de la reţelele sociale, inclusiv a vorbit cu tehnicianul de la ziarul unde lucrez, cred că atunci a clonat telefonul. Eu cunoşteam că eram monitorizată, i-am cerut să îmi dea parola, că e infracţiune”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu potrivit sursei amintite.

Sursă foto: Facebook