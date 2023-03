Adriana Iliescu, tradiții de primăvară

Fosta profesoară de limba și literatura română a intrat în Cartea Recordurilor după ce a născut, iar acum își vede fata studentă. Potrivit click.ro, Adriana Iliescu ține foarte mult la tradiții și are chiar unele de familie pentru primăvară:

„Sărbătorim sufletește, în liniște, 1 și 8 martie (n.r – ziua mamei). O să ne comandăm un tort bun, dulce, cum ne place nouă, o să ne cumpărăm două buchețele de zambile albastre pentru că alea ne plac nouă, deoarece miros foarte frumos și cam atât. Nimic special!"

"În fiecare an, este altfel pentru noi! De exemplu, în alți ani, dacă era frumos afară, ne plimbam, sau dacă aveam bani mergeam la o terasă și tot așa. Niciodată nu am avut o tradiție anume. Singurul lucru pe care îl facem în fiecare an este să cumpărăm zambile albastre. În rest, totul variază."

