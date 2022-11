Adriana Trandafir, despre momentul în care a vrut să își ia viața, dar și despre o moarte clinică trăită

În 1985, când actrița avea mai puțin de 30 de ani și își depusese actele pentru a pleca în America, unde se afla bărbatul iubit, a primit o lovitură enormă.

A făcut eforturi imense pentru a obține viza, mai ales că totul se întâmpla în perioada comunismului, dar în momentul în care a avut-o a aflat că cel pentru care se luptase atât urma să se căsătorească. Din păcate, cu altă femeie. Mai mult, Adriana Trandafir avea rochia de mireasă și verighetele pregătite...pentru nunta ei.





„Cât am luptat, câte am îndurat de la Securitate, nici nu vreau să-mi citesc dosarul. Ani de zile am luptat pentru bani și pentru viză”, a povestit actrița, citată de Fanatik.

„Până la urmă am obținut viza și s-a întâmplat ceva, o poveste în care, într-o noapte, a trebuit să iau decizia dacă să plec sau să rămân. Băiatul pe care-l iubeam acolo nu m-a mai așteptat, se însura cu alta. În noaptea în care am aflat am albit. În România nu mai aveam nimic, fără radio și fără TV, mă certasem cu părinții, aveam doar o rochie de mireasă și verighetele pregătite.





Am fost și am depus pașaportul la secția de pașapoarte, am renunțat la viză, spre stupoarea tuturor oamenilor legii care 2 ani au încercat să mă convingă să nu plec. Am lăsat pașaportul acolo, eram debusolată total, mă gândeam să mă sinucid. Mergând pe stradă am dat de doamna Elena Deleanu, directoarea de la tearul Giulești. Ea mi-a salvat viața. Exact în seara aceea mi-a pus spectacol și m-a salvat.”

Un al moment de care îți amintește a fost cel în care a trecut printr-o moarte clinică:

„Am fost și în moarte clinică, dar cred că am niște îngeri păzitori care m-au învățat să merg mai departe. Am făcut un șoc anafilactic, chiar de ziua mea. Întâmplător mă aflam chiar în curtea spitalului CF2 din București. Am fost luată și declarată moartă. Țin minte că m-am dus în tunel până sus, era atât de frumos și bine acolo, nu mi-a fost frică de moarte, acum pot să vorbesc ușor despre ea. Până unde am ajuns a fost bine, de aia mi-a părut rău că m-am întors, a fost o experiență foarte interesantă”, a mai povestit Adriana Trandafir.

FOTO: INSTAGRAM ADRIANA TRANDAFIR/ FACEBOOK ADRIANA TRANDAFIR

Vezi și video: