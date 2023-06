Alex Leonte s-a afișat cu nou iubită la un eveniment monden! Cum arată partenera sa

Alex Leonte și Manuela Lupașcu formează un cuplu de aproximativ șapte luni, dar au decis să fie discreți, așa că nu au publicat până acum fotografii împreună. Iubita tânărului este o prezență cunoscută în mediul online, fiind axată pe lifestyle, fashion, beauty și călătorii.

Cei doi au strălucit la propriu în seara evenimentului monden, unde au fost prezente multe vedete din showbiz-ul autohton. Manuela Lupașcu a ales o rochie vaporoasă pentru petrecere, accesorizată cu o pereche de cercei supradimensionați. (Vezi în galeria de mai jos cum arată partenera lui Alex Leonte)

Îndrăgostit lulea, tânărul în vârstă de 28 de ani a declarat acum ceva timp că relația pe care o are cu Manuela Lupașcu este una închegată, dar și că preferă totuși să stea departe de luminile reflectoarelor.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.

N-am ascuns niciodată faptul că ne-am găsit. Nu e niciun fel de problemă. Ne asumăm amândoi, doar că vrem să ținem relația discretă. Nu mai vreau să fie în lumina reflectoarelor și atât de multă atenție asupra noastră. Avem aproape 7 luni”, a spus el în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instagram