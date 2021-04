Alex Rodriguez, „tras prin inel” după despărțirea de Jennifer Lopez

Alex Rodriguez a dat jos câteva kilograme și e gata pentru o nouă relație. Fostul logodnic al lui Jennifer Lopez și-a construit, în 5 luni, corpul la care a visat și a împărtășit cu fanii săi transformările prin care a trecut de când relația sa cu J Lo a început să scârțâie.

„Mi-am lăsat corpul de tată în 2020. Mai e cineva hotărât să se țină de obiectivele sale de fitness în acest an? Am fost fidel antrenamentelor mele și, în cele din urmă, am dat jos chipsurile. Care e slăbiciunea voastră culinară?”, și-a provocat sportivul fanii.

Bucătarul personal al lui Rodriguez, chef Kelvin Cheung, i-a răspuns imediat, susținând că implicarea lui a fost minimă.

„Mă bucur că am fost alături în această călătorie. Tu ai făcut partea mai grea, eu am hrănit sufletul”, a scris acesta.

Alex Rodriguez și Jennifer Lopez s-au despărțit oficial la jumătatea lunii aprilie, după mai multe zvonuri neconfirmate.

Relația lor s-a deteriorat la începutul anului, după ce el a fost suspectat de infidelitate. Madison LeCroy, femeia cu care Rodriguez ar fi înșelat-o pe J Lo, a reacționat imediat ce a aflat că cei doi s-au despărțit.

Conform prietenilor comuni, Alex Rodriguez și Jennifer Lopez au rămas apropiați, de dragul copiilor lor. Mai mult, spun surse citate de Page Six, cei doi foști parteneri au luat cina în urmă cu câteva zile, chiar la restaurantul în care s-au cunoscut.

Fotografii: Getty Images

