Alex Velea are datorie la Adina Buzatu: „Are să-mi dea bani”

Adina Buzatu face parte din grupul celor mai cunoscuți și admirați stiliști de la noi din țară. Aceasta și-a început cariera în urmă cu 20 de ani, atunci când a pus bazele unei afaceri cu ținute masculine. Totul a început din pură pasiune, vedeta fiind constant consultată pentru sfaturi vestimentare. Ulterior, și-a deschis propriul atelier, pe care în prezent îl frecventează multe vedete.

Unele dintre persoanele care merg la Adina Buzatu pentru sfaturi și ținute sunt vedete extrem de cunoscute în România. Recent, stilistul a fost invitat la o emisiune mondenă, unde a recunoscut că Alex Velea și Bogdan de la Ploiești au datorii la ea. Deși gurile rele ar putea spune că cei doi cântăreți nu au plătit serviciile și produsele primite, adevărul este că Adina a greșit câteva calcule.

„Da, există vedete care au datorii la mine. Uite, pentru că am uitat să le fac calculele. De multe ori, eu uit să mai fac calculele. Am vorbit și cu Alex Velea că are să-mi dea bani. Săracul, nu e vina lui. Nu mi s-a întâmplat să nu îmi dea niciodată banii înapoi', a declarat ea pentru o emisiune mondenă.z

Sursă foto: Adina Buzatu/Instagram, Alex Velea/Instagram