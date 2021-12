Alex Velea rupe tăcerea. Ce a declarat artistul, după ce s-a scris că s-ar fi certat cu Zanni

Profund recunoscător, Zanni i-a mulțumit întotdeauna lui Velea pentru ajutorul pe care i l-a oferit, însă, în ultimul timp, cei doi nu au mai apărut împreună. Mulți au spus că cel mai probabil s-au certat, însă Alex Velea a dorit să lămurească această situație și a făcut un filmuleț în care explică cum stau, de fapt, lucrurile.

“Salutare, tuturor. De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur.

Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa. Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă”, a spus cântărețul pe TikTok.

Sursă foto: Instagram