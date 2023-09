Alex Velea și Antonia au ales nașii pentru nuntă: „Suntem prieteni de-o viață”

Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe frumoasa lui iubită în urmă cu aproximativ 3 ani, însă până în acest moment evenimentul nu a avut loc. Cei doi își doreau ca nunta să se desfășoare în 2020, însă din cauza perioadei pandemice, a fost amânată. Ulterior, au fost ocupați cu o mulțime de proiecte, iar data oficială a mariajului încă nu s-a stabilit.

Cu toate acestea, Alex Velea și Antonia au început primele pregătiri pentru nuntă: s-au uitat după locații, eventual după ținute și au ales nașii de cununie. Astfel, celebrul cuplu a vrut ca alături de ei în aceste momente să fie Ștefan Lucian, fondatorul Global Records și soția lui, Bianca.

„A fost perioada asta cu pandemia. Acum toamna asta ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. (…) Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți. Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim. Am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii. Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată”, a spus Alex Velea in cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instagram