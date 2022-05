Alexandra Stan, confesiuni cutremurătoare: “Nu găseam niciun motiv să trăiesc...mă gândeam să-mi iau viața”

Cântăreața a vorbit despre începuturile ei ca artist, despre relațiile toxice, divorț și depresie. Poate cea mai grea perioadă pentru Alexandra Stan a fost cea în care a fost impresariată de Marcel Prodan, cel care i-a fost ani de zile și iubit.

Artista a spus că s-a regăsit în documentarul despre viața lui Britney Spears: “Am rezonat cu ce am văzut acolo. Țin minte că mi-a zis un profesor de canto odată: Alex, tu nu știi care e realitatea. Tu ești o prințesă într-un turnuleț de fildeș. Și n-am înțeles eu atunci la ce se referă, dar acum uitându-mă în urmă mi-am dat seama că așa era. Eram ruptă de tot ceea ce înseamnă industria muzicală, oameni de radio, alți artiști, producători, avocați, prieteni...nimic. Eu dorindu-mi atât de mult să cânt și făcând din pasiune chestia asta stăteam de dimineața până seara la ora 1 în studio și compuneam. Dar eram așa ca un animal ... care era pus strict pentru consum. Ca să producă chestii. Și cumva eu îmi alimentam nevoia asta de viață prin faptul că făceam ceea ce îmi doream, dar să știi că eu așa am ajuns să-mi pun întrebări. Ce se întâmplă în jurul meu? Și așa am ajuns să aflu adevărul. Pentru că mergeam peste tot în lume și nu eram fericită. Nu înțelegeam de ce nu eram fericită. Adică mergeam peste tot și eram numărul 1 și eram foarte tristă, deprimată chiar. Țin minte că la un moment dat chiar am fost la psihiatru și îmi dădea tratament pentru chestia asta. Adică luam pastile de depresie (...) ”.

Artista a mărturisit că a avut două tentative de suicid. “Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. (…) Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour-managerul meu atunci și avea cartela de la cameră. La eveniment era și președintele Elveției de la acea vreme, era o petrecere privată la o stațiune de schi”, și-a amintit Alexandra în cadrul podcastului.

